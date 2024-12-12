Не прошло и полгода: закончили ремонт дороги в 22 микрорайоне Актау

Остались работы по замене бордюров, которые обещают закончить до конца года. Об этом сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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Средний ремонт дороги от здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» до 8 микрорайона окончен. Он включает в себя ремонт верхнего слоя дороги, а также нанесение дорожной разметки.

Дорожную разметку нанесут после улучшения погодных условий. Также остались работы по замене старого бордюра на гранитный. Работы закончатся до конца этого года, - пояснили в отделе.

Напомним, автовладельцы Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние дороги в 22 микрорайоне. По их словам, асфальт на этом участке сняли еще в прошлом месяце, но до сих пор не приступили к укладке нового покрытия.

Жители областного центра выразили недовольство затянувшимся ремонтом дороги. Позже они попросили власти озвучить конкретные сроки окончания ремонтных работ на автодороге в 22 микрорайоне.

В городской администрации сообщили, что 7 и 8 декабря начнутся работы по асфальтированию дороги в 22 микрорайоне. Участок охватит территорию от учреждения «Каспий жылу, су арнасы» до перекрестка между микрорайонами 8А, 6А, 8 и 6.