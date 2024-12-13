На что потратили бюджет Мангистауской области в 2024 году

В 2024 году больше всего средств из бюджета потрачено на жилищно-коммунальное хозяйство. Заместитель акима Мангистауской области по финансово-экономическим вопросам Аббат Урисбаев ответил на вопросы редакции Lada.kz касательно освоения бюджета региона на 2024 год.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Заместитель акима Мангистауской области по финансово-экономическим вопросам Аббат Урисбаев рассказал, каким был общий объем бюджета региона в этом году, на что были направлены основные средства и какие сферы оказались наиболее затратными.

Lada.kz: Каков общий объем предусмотренных бюджетных средств для области в 2024 году?

Аббат Урисбаев: Уточненный бюджет области на 2024 год составляет 598 197 600 тысяч тенге.

Lada.kz: Был ли полностью освоен бюджет области за 2024 год? Были ли средства, которые не удалось освоить? Если да, то для каких целей они изначально выделялись? Какие причины привели к неосвоению средств в 2024 году.

Аббат Урисбаев: Освоение запланированных расходов производится согласно утвержденному плану финансирования на ежемесячной основе. Индвидуальные планы финансирования утверждаются администраторами бюджетных программ с учетом сроков по проведению конкурсных процедур, заключению договоров и запланированных графиков работ. На сегодняшний день идет уточнение местного и корректировка республиканского бюджетов, с учетом которого будут внесены соответствующие изменения в планы финансирования. Вместе с тем, основным отчетным периодом является финансовый год, который заканчивается 31 декабря 2024 года, и текущее исполнение является промежуточным. При этом, перед всеми администраторами бюджетных программ поставлена задача на полное и эффективное освоение бюджета. В целях объективности предоставляемой информации подробная информация по освоению бюджета будет предоставлена по итогам завершения финансового года.

Lada.kz: На какие основные направления были распределены средства? Можете подробно перечислить все целевые статьи?

Аббат Урисбаев: Основная доля бюджетных средств направлена на социальную сферу, которая занимает 60,2% от общего объема бюджета, в том числе: образование – 41,4%, социальная помощь и социальное обеспечение – 9,1%, культура и спорт – 5,1%, здравоохранение – 4,6%.

Lada.kz: Какие сферы оказались наиболее затратными?

Аббат Урисбаев: В 2024 году наиболее затратными сферами в бюджете развития лидирующую позицию занимает жилищно-коммунальное хозяйство (57,6%), далее сфера образования (16,3%), здравоохранения (8%) и транспортная инфраструктура (7,1%).

Lada.kz: Были ли в процессе освоения бюджета перерасходы или дополнительные расходы? Если да, то на какие цели они были направлены? Были ли пересмотрены приоритеты в ходе освоения бюджета? Какие проекты получили дополнительное финансирование?

Аббат Урисбаев: Освоение средств производится в рамках выделенных денежных средств. При недостаточности средств на определенные мероприятия, их дополнительное выделение производится путем уточнения местного бюджета. Так, в течение года дополнительно были выделены средства на расходы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и социальной сферы.

Lada.kz: Есть ли планы по перераспределению неосвоенных средств на другие нужды или проекты?

Аббат Урисбаев: За счет образовавшейся экономии расходов по итогам государственных закупок средства перенаправляются на другие расходы. Например, на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды, на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям.

Lada.kz: Проводится ли анализ и работа по предотвращению неосвоения бюджета в будущем?

Аббат Урисбаев: В рамках постоянного мониторинга проводится ежемесячный анализ освоения средств, по итогам которых направляются соответствующие предложения по их возможной оптимизации при уточнении областного бюджета. Вместе с тем на сегодняшний день рассматривается вопрос внедрения автоматизированной информационной системы, которая позволит отслеживать все этапы бюджетного процесса в цифровом формате - от составления и рассмотрения бюджетных заявок до утверждения бюджета и формирования сводных аналитических отчетов.

Lada.kz: Сколько составит бюджет области в 2025 году и на что он будет направлен?

Аббат Урисбаев: На сегодняшний день идет формирование проекта бюджета на 2025 год. Подробная информация по объему бюджета будет предоставлена по итогам окончательного утверждения бюджета на 2025 год.