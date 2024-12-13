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13.12.2024, 16:28

Аким высказался о строительстве торгового объекта на автобусной остановке в Актау

Общество 0 6 048 Александр Рыжих

Абылкаир Байпаков, аким Актау, на встрече с жителями города сообщил, что постановление о расширении территории автобусной остановки под торговую точку отменили. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, местный блогер.

Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Instagram
Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Instagram

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он задает вопрос акимам области и города о строительстве автбусной  остановки в 15 микрорайоне, на которой предприниматель хочет построить торговый объект. 

Глава города Абылкаир Байпаков вчера, 12 декабря, на встрнече с населением ответил, что постановление о расширении территории остановки под торговый павильон отменено. Помимо этого, отменили и эскизный проект павильона.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Актау возмутили действия предпринимателя, строящего крупный павильон на автобусной остановке в 15 микрорайоне. При этом сам размер места ожидания общественного транспорта составляет лишь 10 процентов от общей площади участка. Бизнесмен прокомментировал данную ситуацию. По его словам, он вел переговоры с жильцами близлежащих домов, а также проводил общественные слушания, на которых стало ясно, что жильцы не против строительства.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
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А теперь возникает вопрос, а почему и кто подписал постановление о расширении и одобрил эскизный проект? Что с ним будет? Значит он подписывал не легитимные разрешения, раз их пришлось отменять
14.12.2024, 05:43
motor
motor
Азаматат ози атына сай болды
13.12.2024, 16:55
GuF
GuF
Азамат молодец ,побольше бы таких людей
13.12.2024, 11:34
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