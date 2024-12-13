Открылся автобусный туристический маршрут «Актау – Бекет-ата»

Автобусы будут обеспечивать бесперебойное движение семь дней в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Туристический маршрут по направлению «Актау – Бекет-ата – Актау» открыли 13 декабря.

В рамках нового маршрута туристические автобусы каждый день будут обеспечивать движение. Для перевозки пассажиров используются автобусы Yutong, рассчитанные на 51 место. С учетом продолжительности поездки в автобусах предусмотрен санитарный пункт (туалет).

Организатором пассажирских перевозок является ТОО «Caspian Trans Corporation».

Начальная точка маршрута – парковка возле центральной мечети «Бекет-ата» в 26 микрорайоне. Автобус отправляется в 07:00, конечная точка маршрута - подземная мечеть «Бекет-ата» в местности Огланды. Время возвращения назначено на 17:00 часов того же дня, - сообщили в пресс-службе главы области.

Стоимость билета поездки к туристическому объекту составляет 1500 тенге для взрослых и 750 тенге для детей от семи до 18 лет.