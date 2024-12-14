Снег в Актау: какие работы проводятся акиматом по обеспечению безопасности населения

В Актау ведутся работы по уборке дорог от снега и засыпке песчано-соляной смесью, сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото из архива Lada.kz

Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» в ночь с 13 на 14 декабря в целях обеспечения безопасности дорожного движения в первую очередь производили работы по очистке опасных зон, то есть спусков и подъемов, остановок и пешеходных дорожек. В данных работах задействованы 43 рабочих, спецтехника: четыре «МАЗа»-пескоразбрасывателя, один погрузчик, три «ГАЗели», три автобуса, два грузовых автомобиля Shacman, два «ЗИЛа», доин грейдер и один «МАЗ».

В ночное время и утром 20 тоннами песчано-соляной смеси были посыпаны дороги по следующим адресам:

автомобильная дорога №9, возле ТЦ «Заман», спуск;

автодорога №3, от памятника «Кашаган» до ТД «Ардагер», спуск;

14 и 15 микрорайоны, спуск и подъем;

9 и 14 микрорайоны, спуск и подъем;

15 микрорайон, «Самал Резиденция», дорога, спуск и подъем.

С утра работники коммунальной сферы проводят работы по очистке остановок и дорог от снега.