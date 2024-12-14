Снег в Актау: какие работы проводятся акиматом по обеспечению безопасности населения

В Актау ведутся работы по уборке дорог от снега и засыпке песчано-соляной смесью, сообщает пресс-служба городского акимата.
Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» в ночь с 13 на 14 декабря в целях обеспечения безопасности дорожного движения в первую очередь производили работы по очистке опасных зон, то есть спусков и подъемов, остановок и пешеходных дорожек. В данных работах задействованы 43 рабочих, спецтехника: четыре «МАЗа»-пескоразбрасывателя, один погрузчик, три «ГАЗели», три автобуса, два грузовых автомобиля Shacman, два «ЗИЛа», доин грейдер и один «МАЗ».
В ночное время и утром 20 тоннами песчано-соляной смеси были посыпаны дороги по следующим адресам:
С утра работники коммунальной сферы проводят работы по очистке остановок и дорог от снега.
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