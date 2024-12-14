На радость детям: благотворительная акция «Новогоднее чудо» стартовала в Актау

Фото с сайта kazbekovskiy.ru

Чтобы порадовать детей с ограниченными возможностями, оставшихся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, «Клуб добряков Актау» проводит в очередной раз акцию «Новогоднее чудо».

Как принять участие?

Выбери желание. Волонтеры собрали письма детей с их мечтами и нуждами.

Исполни мечту. Подари то, что указано в письме: игрушку, одежду или другой подарок.

Взять конверт, а затем передать подарок можно в пункт сбора в мебельном доме «Skif» в 29А микрорайоне с 14 по 29 декабря.

Друзья, Новый год – время дарить радость и тепло тем, кто особенно в этом нуждается. Давайте вместе сделаем его настоящим чудом для них. Каждый подарок это не просто вещь, это искра надежды, веры и счастья для ребенка, - обратились в «Клубе добряков Актау».

По всем вопросам обращаться в Instagram или звонить по телефону: +7 (701) 880-77-79.