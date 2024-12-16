Летающего скотопаса разработали дети из Актау

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Уникальное устройство авторы IT-проекта Мадина Абдулла и Артем Ахметханов разрабатывали девять месяцев. На первый образец понадобилось 80 тысяч тенге. С помощью этого изобретения можно не только наблюдать за скотом, но и отгонять его в нужном направлении. Беспилотник при этом самостоятельно заряжается. Сегодня они испытывают аппарат в одном из животноводческих хозяйств региона.

По данным нашего исследования, в стране за год пропадает до 8000 скота. Чабаны и пастухи, которые их ищут, тоже могут заблудиться. В целом сельскохозяйственная отрасль цифровизирована лишь на 15%. Но в других странах уровень цифровизации находится на уровне 50-80%. Я думаю, такие разработки помогут достичь и нам таких показателей. Мы вместе с фермером проводим испытания, чтобы усовершенствовать аппарат, - поделилась Мадина Абдулла.

Школьники утверждают, что их разработка станет надежным помощником для пастухов.

Эта система работает автономно, без какого-либо участия человека. Может работать долгое время, сама подзаряжаясь, сама себя обслуживая. Мы используем инновационные технологии в нашем дроне. Это технология ультразвука, пугающая животных и позволяющая более эффективно их направлять, - говорит Артем Ахметханов.

Наставники юных изобретателей заявляют, что в будущем такой дрон будет востребован в стране.

Сегодня цифровизация сельского хозяйства – важный для страны вопрос. Поэтому ребята занялись именно таким проектом. Мы сами всячески помогаем им, поддерживаем, как можем, - сказал заведующий лабораторией IT-проектов Казбек Калиев.

Школьники со своим изобретением уже успели о себе заявить на международном конкурсе, прошедшем в Китае. Они заняли второе место среди 1500 проектов.