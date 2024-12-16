Замдиректора КЖСА покинул свою должность

Заместитель директора государственного коммунального предприятия (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов ушел с занимаемой должности.
В социальных сетях появилась информация об уходе с поста замглавы ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислама Усенова.
Предприятие подтвердило распространившееся сообщение.
Сам Ислам Усенов сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. Корреспонденту Lada.kz экс-замглавы признался, что ушел по состоянию здоровья.
Напомним, на этой неделе Ислам Усенов ответил на вопрос, почему оплата за отопление не начинается с момента поступления тепла в квартиру.
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