Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 17 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 17 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 17 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 11, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 27, 29А, 30, 31А, 31Б, 31В, 3А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, 38, Шығыс-2 микрорайонах.
Сегодня, 17 декабря, в редакцию обратились жители дома №99 в 17 микрорайоне. Они сообщили, что ежедневно с 11:00 до 18:00 у них отключают питьевую воду.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 4 микрорайоне.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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