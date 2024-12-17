Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 17 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 17 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 17 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

34 микрорайон, отключена техническая вода в областном перинатальном центре;

4А микрорайон, отключили питьевую воду в коттеджах и бизнес-центре «Атамұра»;

12 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 52;

10 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 1, 2;

9 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 22;

11 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 8;

14 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 43–47, ЖК «Тамшалы»;

отключена техническая вода в 32В, 31Б (ЖК «Өркен») микрорайонах;

28 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 14;

26 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 9;

14 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 19.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 11, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 27, 29А, 30, 31А, 31Б, 31В, 3А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, 38, Шығыс-2 микрорайонах.

Сегодня, 17 декабря, в редакцию обратились жители дома №99 в 17 микрорайоне. Они сообщили, что ежедневно с 11:00 до 18:00 у них отключают питьевую воду.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 4 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дом № 29;

19 микрорайон, дом № 14/3.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.