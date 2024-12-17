Поздравление с высоты полета! FlyArystan над Каспием и Бозжырой

Авиакомпания FlyArystan поздравила жителей Казахстана с Днем Независимости, опубликовав видео полета своего самолета над знаменитыми достопримечательностями страны. В этом видео показаны кадры полета самолета над Каспийским морем и ущельем Бозжыра.

Кадр видео

На видео запечатлены моменты полета самолета над известными достопримечательностями страны, включая Каспийское море и ущелье Бозжыра.

Как авиакомпания, занимающая особое место в сердце каждого казахстанца, мы объединяем города нашей страны под единым шаныраком. Наш главный долг – вдохновлять на путешествия и помогать вам быстрее добраться к близким. С Днем Независимости Республики Казахстан, - говорится в описании к видео.

Эти кадры подчеркнули уникальную природу Казахстана и вызвали восторг у пользователей социальной сети.