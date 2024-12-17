18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.66
550.21
5.09
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.12.2024, 17:08

Припаркованные автомобили на остановках остаются проблемой для водителей автобусов в Актау

Общество 0 2 305 Лиана Рязанцева

Водители автобусов компаний-перевозчиков ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation» продолжают бороться с нерадивыми автовладельцами, которые паркуют свои автомобили на автобусных остановках. Эта проблема, по словам водителей, создает большие неудобства для пассажиров и препятствует нормальному движению общественного транспорта.

Кадр видео
Кадр видео

Каждый день водители автобусов компаний-перевозчиков ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation» сталкиваются с ситуациями, когда невозможно подъехать к остановке из-за припаркованных рядом автомобилей. Это негативно сказывается на графике движения общественного транспорта, приводит к заторам на дороге и неудобствам для пассажиров, которые вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы попасть в автобус. Особенно это ощущается в утренние и вечерние часы, когда количество пассажиров значительно увеличивается.

Когда на остановке припаркована машина, мы не можем остановиться в «кармашке» для парковки общественного транспорта. Это создает не только неудобства для пассажиров, но и делает движение более опасным. Мы просим водителей соблюдать правила и не оставлять свои машины на остановках, – говорит один из водителей автобуса.

Для решения проблемы компании-перевозчики активно взаимодействуют с полицией города и районов. Однако, несмотря на усилия, проблема остается актуальной. Водители отмечают, что некоторые автовладельцы продолжают игнорировать правила и оставляют свои автомобили в недозволенных местах. К примеру, в выходные дни подобная ситуация произошла в международном аэропорту Актау. Из-за оставленных автомобилей автобус не смог полноценно припарковаться в положенном месте, что вызвало значительные неудобства для пассажиров и привело к нарушению графика движения.

Мы надеемся, что с помощью совместных усилий полиции и СМИ нам удастся решить эту проблему и обеспечить удобство и безопасность для всех пассажиров и водителей, – добавили представители ТОО «Каспий Авто Парк».

Также компании-перевозчики обращаются к городским и районным властям с просьбой уделить внимание состоянию дорожных знаков. По словам представителей ТОО «Caspian Trans Corporation», дорожные знаки «Автобусная остановка» в Мунайлинском районе на некоторых остановках и вовсе отсутствуют.

Ранее полиции региона сообщала, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена. Водители, припарковавшие свои автомобили на автобусных остановках, будут привлекаться к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 597 КоАП РК, предусматривающей наказание за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. За это нарушение водителям грозит штраф в размере пяти месячных расчетных (18 460 тенге). 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
035 АС этот хендай водятл в натуре
18.12.2024, 03:28
Кинст
Кинст
Буквально сегодня в обед, примерно в 14-10, проезжая на такси мимо остановки 1-2 видел припаркованный белый кроссовер ровно на середине кармашка. Причём, машина стояла не параллельно дороге, а перпендикулярно к ней, то есть, задом к тротуару и носом к проезжей части
17.12.2024, 13:06
Кинст
Кинст
Буквально сегодня в обед, примерно в 14-10, проезжая на такси мимо остановки 1-2 видел припаркованный белый кроссовер ровно на середине кармашка. Причём, машина стояла не параллельно дороге, а перпендикулярно к ней, то есть, задом к тротуару и носом к проезжей части
17.12.2024, 13:05
fox1167
fox1167
Полностью поддерживаю водителей автобусов и поражаюсь бездействию дорожной полиции! Почти каждая остановка оснащена (или находится в поле обзора) камерами видеонаблюдения Почему полиция игнорирует эти нарушения? Пусть отрабатывают зарплату с бюджета которую мы пополняем и пополняют бюджет этими нарушителями
17.12.2024, 13:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...