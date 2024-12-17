Припаркованные автомобили на остановках остаются проблемой для водителей автобусов в Актау

Водители автобусов компаний-перевозчиков ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation» продолжают бороться с нерадивыми автовладельцами, которые паркуют свои автомобили на автобусных остановках. Эта проблема, по словам водителей, создает большие неудобства для пассажиров и препятствует нормальному движению общественного транспорта.

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Каждый день водители автобусов компаний-перевозчиков ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation» сталкиваются с ситуациями, когда невозможно подъехать к остановке из-за припаркованных рядом автомобилей. Это негативно сказывается на графике движения общественного транспорта, приводит к заторам на дороге и неудобствам для пассажиров, которые вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы попасть в автобус. Особенно это ощущается в утренние и вечерние часы, когда количество пассажиров значительно увеличивается.

Когда на остановке припаркована машина, мы не можем остановиться в «кармашке» для парковки общественного транспорта. Это создает не только неудобства для пассажиров, но и делает движение более опасным. Мы просим водителей соблюдать правила и не оставлять свои машины на остановках, – говорит один из водителей автобуса.

Для решения проблемы компании-перевозчики активно взаимодействуют с полицией города и районов. Однако, несмотря на усилия, проблема остается актуальной. Водители отмечают, что некоторые автовладельцы продолжают игнорировать правила и оставляют свои автомобили в недозволенных местах. К примеру, в выходные дни подобная ситуация произошла в международном аэропорту Актау. Из-за оставленных автомобилей автобус не смог полноценно припарковаться в положенном месте, что вызвало значительные неудобства для пассажиров и привело к нарушению графика движения.

Мы надеемся, что с помощью совместных усилий полиции и СМИ нам удастся решить эту проблему и обеспечить удобство и безопасность для всех пассажиров и водителей, – добавили представители ТОО «Каспий Авто Парк».

Также компании-перевозчики обращаются к городским и районным властям с просьбой уделить внимание состоянию дорожных знаков. По словам представителей ТОО «Caspian Trans Corporation», дорожные знаки «Автобусная остановка» в Мунайлинском районе на некоторых остановках и вовсе отсутствуют.

Ранее полиции региона сообщала, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена. Водители, припарковавшие свои автомобили на автобусных остановках, будут привлекаться к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 597 КоАП РК, предусматривающей наказание за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. За это нарушение водителям грозит штраф в размере пяти месячных расчетных (18 460 тенге).