Когда установят новогодние ёлки в Актау

Новогодние ёлки установят на набережной 15 микрорайона у амфитеатра и на площади у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне, сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива

В городском отделе ЖКХ сообщили, что с 17 по 24 декабря на территории города установят новогодние ёлки.

Ёлки установят на двух участках, а именно на набережной 15 микрорайона у амфитеатра и на площади музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. Также будут установлены украшения и малые архитектурные формы для фотозоны, - сообщили в ЖКХ.

Согласно информации городской администрации, на центральной улице между 14 и 12 микрорайонами, а также между 14 и 11 микрорайонами планируется украшение кустов светодиодными сетчатыми гирляндами и оформление больших ёлок светодиодными огнями.

В этом году по результатам конкурсных процедур государственных закупок на новогодние украшения (ёлки, гирлянды, малые архитектурные формы) победителем стало ИП «Aktau Print». Сумма договора, заключенного на основе этих процедур, составила 76 млн тенге, - отметили в городском акимате.

Напомним, новые новогодние ёлки закупят для Актау.