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18.12.2024, 10:13

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 18 декабря

Общество 0 2 719 Лиана Рязанцева

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 18 декабря.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 18 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 1 и 15 микрорайонах. 

С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 1 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 2, 3, 4, 5, 6.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 15 микрорайоне в домах №№ 37, 39, 42, в коттеджах №№ 100, 100/1, 102, 23, 26, 28, 38/1, 329/2.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 18 декабря, из-за аварийного порыва прекращена подача технической воды в верхнюю часть города - с 9 по 15 микрорайоны, а также 23 и 24 микрорайоны.

В микрорайоне Шығыс-2 в связи с неисправностью системы водоснабжения, подача питьевой воды прекращена на участках №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22, а также на участке от №89 до №199. В настоящее время ведутся земляные и ремонтные работы.

А также работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 1 микрорайон, отключена питьевая вода в доме № 27;
  • 4 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 67;
  • 8 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 4–6;
  • 12 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 53;
  • 14 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 43–47, ЖК «Тамшалы»;
  • 27 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 85;
  • 32Б микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 4;
  • 34 микрорайон, отключена техническая вода в доме №18.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4, 5, 6, 7, 11, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32Б микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 33 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам: 

  • 2 микрорайон, дом № 29;
  • 4 микрорайон, дом № 67.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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