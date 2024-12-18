Во сколько обойдется круиз по Каспию?

Фото: Водоходъ

По данным издания «Российская газета», разбег цен круизов на новом теплоходе «Николай Жарков» начинается с 350 тысяч рублей (на 18 декабря – 1 753 500 тенге) и заканчивается на отметке почти в миллион рублей (на 18 декабря – 5 010 000 тенге) на одного человека.

Отмечается, что путевки на два рейса по Каспию на «Николае Жаркове», запланированные на 2025 год, выкуплены уже более чем наполовину.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о том, что в следующем году Россия планирует запустить новый круиз. В свою первую навигацию отправится новый теплоход «Николай Жарков». Судно предложит два маршрута: «Поморское кольцо» по Белому морю и «Легенды Кавказа» по Каспийскому морю. В планах – заход в Актау.

Теплоход «Николай Жарков» рассчитан на 176 пассажиров и 97 членов экипажа. К услугам гостей предлагается семь категорий кают класса «люкс». Подробнее по ссылке.