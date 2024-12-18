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18.12.2024, 11:56

Во сколько обойдется круиз по Каспию?

Общество 0 4 990 Алия Шарипова

Стала известна стоимость круизных рейсов из России по Каспийскому морю.

Фото: Водоходъ
Фото: Водоходъ

По данным издания «Российская газета», разбег цен круизов на новом теплоходе «Николай Жарков» начинается с 350 тысяч рублей (на 18 декабря – 1 753 500 тенге) и заканчивается на отметке почти в миллион рублей (на 18 декабря – 5 010 000 тенге) на одного человека.

Отмечается, что путевки на два рейса по Каспию на «Николае Жаркове», запланированные на 2025 год, выкуплены уже более чем наполовину.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о том, что в следующем году Россия планирует запустить новый круиз. В свою первую навигацию отправится новый теплоход «Николай Жарков». Судно предложит два маршрута: «Поморское кольцо» по Белому морю и «Легенды Кавказа» по Каспийскому морю. В планах – заход в Актау.

Теплоход «Николай Жарков» рассчитан на 176 пассажиров и 97 членов экипажа. К услугам гостей предлагается семь категорий кают класса «люкс». Подробнее по ссылке.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
moskal7292
moskal7292
зато безопасно а в крыму опасно, какая нибудь ракета прилететь может, так что туда ни за какие деньги ехать не советую
18.12.2024, 12:47
дорожник
дорожник
По мне так дороговато. На такие деньги можно в Крыму целый месяц не хило отдыхать
18.12.2024, 12:13
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