Когда соберут первый урожай с оливковых деревьев в Мангистау?

В министерстве сельского хозяйства Казахстана рассказали о том, когда планируется собрать первый урожай с высаженных в Мангистауской области оливковых деревьев.

Фото: министерство сельского хозяйства РК

Как напомнили в ведомстве, в 2023 году казахстанскими компаниями ТОО «QVM Technology», «Ordabasy Group» и «Ервира» совместно с грузинской компанией «Olive Georgia» было подписано соглашение об экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях.

Были посажены первые 6080 саженцев. Предварительно, 99,7% саженцев продемонстрировали хороший уровень выживаемости. Урожай планируется собрать через пять лет. Весной 2024 года были высажены саженцы из Испании и Турции. До конца 2025 года казахстанскими компаниями планируется посадить саженцы оливковых деревьев на площади 1000 гектаров, - сообщили в минсельхозе.

Проектом предусматривается научное сопровождение проекта: под руководством профессора испанского университета Кордовы Пабло Морелло будет осуществляться сбор и анализ почвы, климатических и метеорологических данных, заверили в ведомстве.

ТОО «QVM Technology» планирует запустить завод по переработке оливок и производству оливкового масла к 2030 году.

Напомним, в марте текущего года стало известно о том, что в селе Курык намерены создать оливковые плантации. В 2023 году было высажено 2000 саженцев оливковых деревьев.