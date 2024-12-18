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18.12.2024, 16:17

За сколько лет окупится квартира в Актау

Общество 0 1 691 Алия Шарипова

Выгодно ли сегодня покупать квартиру под сдачу в аренду в городах Казахстана, в том числе в Актау? Krisha.kz выяснила, за сколько лет окупится недвижимость и где это произойдет быстрее.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Для расчета аналитики взяли среднюю стоимость квартир на вторичном рынке и цены на аренду в разных городах Казахстана. В качестве примера использовали самую популярную арендную недвижимость – однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров.

Где выгоднее всего сдавать жилье

Средний срок окупаемости в Казахстане, по данным аналитиков Krisha.kz, составляет 9 лет и 6 месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы арендные платежи перекрыли вложенные в недвижимость деньги.

Наиболее выгодна покупка квартиры для сдачи в аренду в Кокшетау.

Здесь самый короткий срок окупаемости – 8 лет.

На втором месте – Актобе: 8 лет и 7 месяцев;

На третьем – Костанай: 8 лет и 9 месяцев.

Самый длительный срок окупаемости в Актау – 11 лет и 9 месяцев.

Также среди городов с самой долгой окупаемостью:

  • Актау – 11 лет и 9 месяцев;
  • Шымкент – 11 лет и 3 месяца;
  • Алматы – 10 лет и 7 месяцев.

Кокшетау, Актобе и Костанай – лучшие города для инвестиций в арендуемую недвижимость благодаря короткому сроку окупаемости.

Наименее выгодные города – Актау, Шымкент и Алматы, где срок окупаемости превышает 10 лет.

Выгодно ли сдавать квартиру в аренду

Многие считают, что инвестировать в недвижимость в Казахстане невыгодно: доходность аренды составляет около 10% в год, тогда как депозиты приносят до 15%.

Однако, если учитывать рост цен на квартиры и аренду, а также инфляцию, такой инструмент инвестиций остается актуальным. Его выбирают не столько ради высокой прибыли, сколько для сохранения своих денег.

Риски при сдаче квартиры

При сдаче жилья в аренду существуют риски, которые важно учитывать.

Простой квартиры в отсутствие арендаторов. Расходы на ремонт: арендаторы могут повредить имущество, что потребует регулярных вложений.

Уплата налогов. Неоплаченная аренда: арендатор может оставить долг и съехать.

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