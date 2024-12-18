Не нужен нам берег турецкий: в Актау отложили появление микрорайона «Анталья»

В Актау отложили публичные слушания по переименованию микрорайона «Самал-2» в «Анталью». Об этом сообщили в городском акимате.

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Городская администрация распространила информацию об отмене публичных слушаний сегодня, 18 декабря.

Постоянная комиссия по социальным вопросам и вопросам законности и правопорядка Актауского городского маслихата сообщает, что публичные слушания по вопросу переименования микрорайона «Самал-2» в микрорайон «Анталья», запланированные на 18 декабря 2024 года, откладываются в связи с отзывом предложения акимата города Актау от 17 декабря 2024 года №01-24-2569, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее власти заявляли о намерении переименовать вышеназванный микрорайон в «Анталью» в рамках укрепления дружбы и братства между Казахстаном и Турцией. Было отмечено, что в городах Турции в честь казахской интеллигенции названы 57 проспектов, парков и памятников.