Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 19 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 19 декабря.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 19 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 микрорайоне.

С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 1 микрорайоне. Под ограничением коттеджи №№ 21, 24, 34, 34/1, жилой массив «Самал».

Водоснабжение

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что сегодня, 19 декабря, без питьевой воды останутся как нижние, так и верхние микрорайоны.

Для поддержания баланса производства/потребления дистиллята на период выполнения краткосрочного ремонта опреснительной установки 19 декабря будет отключена питьевая вода с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города с 10:00 до 24:00 часов, - сообщили в МАЭКе.

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 19 декабря, отключена техническая вода в домах №№ 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31 в 22 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 2, 8, 22, 33, микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители дома № 29 во 2 микрорайоне сообщают, что в их доме с начала отопительного сезона отсутствует отопление.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.