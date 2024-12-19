Кто из акимов районов в Мангистауской области получил выговоры в 2024 году

Согласно информации акимата, дисциплинарные взыскания в виде выговоров были применены к акимам Жанаозена Айбеку Косуакову, Мунайлинского района - Ержану Кумискалиеву и Мангистауского района - Галымжану Ниязову. Аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров получил строгий выговор.

За отчетный период текущего года дисциплинарные взыскания в виде понижения в должности, предупреждения о неполном служебном соответствии и увольнения с занимаемой должности в отношении акимов не применялись, - сообщили в акимате Мангистауской области.