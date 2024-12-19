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19.12.2024, 11:38

Сколько домов в Актау оснащены тепловыми счетчиками и кто за ними следит?

Общество 0 2 637 Наталья Вронская

Вопросом о том, как много домов в областном центре оснащены системами теплового учета, редакция lada.kz задалась еще в начале отопительного сезона.Тогда же нами был отправлен запрос с просьбой разъяснить, сколько жилых домов в процентном соотношении имеют счетчики, кто и как следит за их показаниями и исправностью. Ответы на эти, казалось бы, несложные вопросы ждать пришлось полтора месяца.

фото из архива Лады
фото из архива Лады

Согласно полученным данным, в городе Актау на сегодняшний день ТОО «МАЭК» поставляет тепловую энергию в 1246 многоквартирных жилых домов, из них оснащенность приборами учета тепла составляет 72%.

«Показания с приборов учета предоставляют обслуживающие компании - КСК/ОСИ и ГКП «КЖСА». К многоквартирным жилым домам с приборами учета тепла применяется тариф с ОПУТ (общедомовые приборы учета тепла), а к остальным 28% применяется норма, утвержденная акиматом по Мангистауской области, и в соответствии п.287 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 по тарифу без ОПУТ», - сообщила в официальном ответе заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК» Жанат Кошмагамбетова.

Подача тепла производится согласно утвержденному уполномоченным органом «Графику подключения теплосети по жилому фонду», а в случае нарушения подачи  тепловой энергии объектам жилого фонда, КСК/ОСИ совместно с представителями ГКП  «КЖСА» составляется акт, на основании которого будет произведен перерасчет тепловой энергии по каждому дому/объекту.

Так, известны случаи, когда некоторым домам в областном центре, тепло в которых поступило с сильной задержкой (в начале ноября, прим.автора), был произведен перерасчет по фактическому получению отопления. Однако это правило, к сожалению, не коснулось тех, в чьи дома тепло пришло с опозданием в несколько дней, или тех, у кого оно периодически пропадало.

«Оплата за фактически предоставленные поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией производится потребителем не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Собственники (потребители) либо их представителя КСК/ОСИ устанавливают и обслуживают общедомовые приборы учета в многоквартирных жилых домах согласно Типовым правилам предоставления коммунальных услуг. Снятие показаний приборов учета производят представители энергопередающей  организации ГКП «КЖСА» в присутствии потребителя либо его представителя  КСК/ОСИ», - сообщила заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК» Жанат Кошмагамбетова.

Получается, что, по данным ТОО «МАЭК», ежемесячно показатели тепловых счетчиков снимаются в 897 домах областного центра в присутствии представителя от ГКП «КЖСА». Интересно, сколько сотрудников в этой организации выделено исключительно под эти нужды, и почему при такой задействованности само предприятие  ГКП «КЖСА» не смогло ответить ни на один вопрос редакции и перенаправило его в ТОО «МАЭК», откуда по итогу и был получен комментарий.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
КЖСА просто халявшики, прокладка между
19.12.2024, 09:12
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