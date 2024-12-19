Колодцы, как башни: жителей села Атамекен насторожил ремонт дороги

Людей насторожил ремонт дороги в жилом массиве "Жалын", расположенном в сельском округе Атамекен Мунайлинского района. По их словам, в ходе подготовительных работ участок ощутимо разрыли, в результате чего «оголились» оборудованные колодцы. Власти же уверяют, что ремонт идет в соответствии со стандартами.

Фото очевидца

В редакцию Lada.kz обратились жители "Жалына", встревоженные проводимым ремонтом дороги. По словам одной из жительниц, в некоторых местах земля разрыта на глубину в 1 метр.

В жилом массиве "Жалын" в селе Атамекен укладывают асфальт. Землю вскопали, в некоторых местах доходит до метра. Колодцы, которые были утоплены в земле, сейчас все по пояс. Хорошо, уложат они асфальт, но дожди и талые воды размоют его за сезон. Мы самый близлежащий массив к городу, - поделилась жительница Айсулу.

Из-за сложившейся ситуации Айсулу пока не может пользоваться личным транспортом.

Не предупредили о работах, из-за чего в праздничные дни я просто не смогла выгнать машину со двора, так как уровень, на котором стоит мой дом, выше того, что выкопали. Благо, мой муж успел раньше меня выехать на своей машине. Сейчас он паркуется у супермаркетов или магазинов, где есть камеры, чтобы хоть как-то обезопасить наш автомобиль, - рассказала Айсулу.

Сельчане надеются на то, что конечный результат их не разочарует.

Корреспондент Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Мунайлинского районного акимата. Там заверили, что ремонт проводится в соответствии с нормами.

Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги в жилом массиве "Жалын" сельского округа Атамекен. Согласно проекту, асфальтовым покрытием будет обеспечено 6,8 километра автомобильных дорог к жилому массиву "Жалын". Строительные работы начались в сентябре. Зачистные мероприятия выполнены на основе геологических, геодезических работ в соответствии с проектно-сметной документацией, - сообщили в акимате.

По предоставленным данным, проект намерены завершить до 31 декабря 2025 года. Подрядной организацией выступает ТОО «Нұрлы жол».