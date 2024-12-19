Вчера, 18 декабря, скончалась Марта Фаридовна Нишанбаева в Алматы. Марта Фаридовна была талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным человеком, профессионалом своего дела.

Нишанбаева Марта Фаридовна. Фото предоставили ее родные

Марта Фаридовна Нишанбаева ушла из жизни вчера, 18 декабря.

За годы работы Нишанбаевой Мартой Фаридовной на проекте Северные Бузачи в качестве исполнительного координатора, а затем менеджера по управлению человеческими ресурсами и связям с общественностью компании "Тексако Норс Бузачи" с 1998 года были реализованы многочисленные социальные проекты. Под её руководством были организованы программы поддержки молодежи и детей из малообеспеченных семей, внедрена инициатива по созданию общественных рабочих мест для безработных граждан Тупкараганского района, а также успешно реализована программа поддержки талантливых детей «Достижения молодых».

Кроме того, Марта Фаридовна способствовала оказанию спонсорской помощи больницам Мангистауской области, Дому малютки, Детскому дому, образовательным школам, спортивным организациям и другим социально значимым учреждениям Актау.

Её деятельность и вклад навсегда останутся примером ответственности, профессионализма и глубокого неравнодушия к людям и их нуждам.

Похороны состоятся в Алматы 20 декабря в 10.00 по адресу улица Панфилова, 139, поминальный обед состоится в 14.30 в ресторане «Арайлым» по адресу: улица Калдаякова, 50, 1 этаж.

Редакция Lada.kz приносит глубокие соболезнования родным Марты Фаридовны. Светлая память о Марте Фаридовне навсегда сохранится в наших сердцах!