Вчера, 18 декабря, скончалась Марта Фаридовна Нишанбаева в Алматы. Марта Фаридовна была талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным человеком, профессионалом своего дела.
Марта Фаридовна Нишанбаева ушла из жизни вчера, 18 декабря.
За годы работы Нишанбаевой Мартой Фаридовной на проекте Северные Бузачи в качестве исполнительного координатора, а затем менеджера по управлению человеческими ресурсами и связям с общественностью компании "Тексако Норс Бузачи" с 1998 года были реализованы многочисленные социальные проекты. Под её руководством были организованы программы поддержки молодежи и детей из малообеспеченных семей, внедрена инициатива по созданию общественных рабочих мест для безработных граждан Тупкараганского района, а также успешно реализована программа поддержки талантливых детей «Достижения молодых».
Кроме того, Марта Фаридовна способствовала оказанию спонсорской помощи больницам Мангистауской области, Дому малютки, Детскому дому, образовательным школам, спортивным организациям и другим социально значимым учреждениям Актау.
Её деятельность и вклад навсегда останутся примером ответственности, профессионализма и глубокого неравнодушия к людям и их нуждам.
Похороны состоятся в Алматы 20 декабря в 10.00 по адресу улица Панфилова, 139, поминальный обед состоится в 14.30 в ресторане «Арайлым» по адресу: улица Калдаякова, 50, 1 этаж.
Редакция Lada.kz приносит глубокие соболезнования родным Марты Фаридовны. Светлая память о Марте Фаридовне навсегда сохранится в наших сердцах!
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