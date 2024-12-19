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19.12.2024, 17:08

Новая зона отдыха появилась в Актау

Общество 0 7 026 Алия Шарипова

В 1 микрорайоне оборудовали зону отдыха и спортивного досуга для населения. Подробности предоставили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Фото: очевидец
Фото: очевидец

Новую зону отдыха оборудовали между перекрестком и домами №№24, 25 в 1 микрорайоне.

Работы по установке, 16 декабря.

Так, на небольшом заасфальтированном участке установили скамейки, лавочки-качели с навесами, турники и урны.

Корреспондент Lada.kz уточнила детали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области. Как удалось выяснить, зону отдыха и спортивного досуга создал подрядчик, занимающийся реконструкцией магистральных теплосетей в областном центре, – АО «АлматыИнжСтрой». Ранее в этом месте проводились работы по замене трубопровода.

Сегодня, 19 декабря, пригласили представителей компании к нам в акимат. Мы обратились с предложением, по возможности, поработать совместно с городской администрацией и постараться помочь с благоустройством в Актау. Вероятно, в ближайшее время мы достигнем договоренности в этом направлении и таких мест станет больше, - сообщили в ведомстве.

Как уточняется, на оборудование зоны средств из бюджета дополнительно не выделялось, а договор с подрядчиком по ремонту тепловых сетей заключен на три года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Я даже рад что перекопали пол города из-за ремонта теплосетей, в надежде что у нас появиться новые асфальтированные дороги и пешеходные дорожки для народа.
20.12.2024, 03:19
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