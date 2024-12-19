Учителям одной из частных школ в Актау не выплачивают заработную плату

Учителя частной школы «Gasyr Lyceum» уже два месяца не получают заработную плату, а также более шести месяцев работодатель не производит отчисления в ЕНПФ на пенсионные взносы и обязательное медицинское страхование (ОСМС). Группа педагогов пожаловалась в редакцию Lada.kz.

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Сегодня, 19 декабря, в редакцию Lada.kz группа педагогов прислала видеообращение, в котором они заявили, что не получают заработную плату уже два месяца. Все обращения учителей к руководству лицея заканчиваются лишь пустыми обещаниями.

Мы, сотрудники ТОО «Gasyr Lyceum», выражаем обеспокоенность по поводу нарушений трудового законодательства и условий трудового договора, заключенного между нами и учреждением. Уже два месяца нам не выплачивают заработную плату. Кроме того, с августа 2024 год работодатель не производит отчисления в ЕНПФ на пенсионные взносы и обязательное медицинское страхование, что нарушает наши права на социальные гарантии. Не выплачиваются обещанные премии к значимым праздникам. В том числе ко дню учителя, по решению областного акимата Мангистауской области. Эти задержки наносят значительный ущерб нашей материальной стабильности, а также противоречат положениям трудового договора, подписанного сторонами, - рассказали учителя.

По словам учителей, они подали заявление в прокуратуру Мангистауской области и трудовую инспекцию Актау. Однако на данный момент ни от властей, ни от руководства лицея никаких результатов или ответов получено не было.

Даже если лицей сталкивается с финансовыми трудностями, это не освобождает его от обязанности выплачивать зарплату. Работодатель обязан использовать доступные средства, включая родительские взносы и дотации, для погашения задолженности перед сотрудниками. Если выяснится, что средства поступают, но расходуются не по назначению, это может быть поводом для проверки и привлечения к ответственности, - отметили учителя лицея.

Педагоги требуют от руководства лицея погасить задолженность по заработной плате и обеспечить ее выплату в полном объеме. Они также настаивают на своевременном перечислении пенсионных взносов и обязательного медицинского страхования. Учителя просят разъяснить им причины задержек выплат и предоставить четкий план их устранения.

В управлении образования в ответ на запрос журналиста редакции сообщили, что финансирование частной школы осуществляется напрямую через Центр финансов при Министерстве просвещения.