Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 20 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 20 декабря.

Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 20 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 1 и 17 микрорайонах.

С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 1 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 5, 21, 24, 25, 26, 27.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 17 микрорайоне в домах №№ ЖК «Дукат», 29, 30, 33/7.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 20 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

27 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 44, 45; техническая вода отключена в домах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 85;

16 микрорайон, отключена питьевая вода в доме № 18;

техническую воду отключили во всех домах 5 микрорайона;

техническую воду отключили во всех домах 32В микрорайона, 32Б - дома №№ 22,15, 35 микрорайон ЖК «Сабыр»;

7 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 1–8, 24–30.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 7, 12, 13, 14, 26, 27, 28 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дом № 29;

4 микрорайон, дом № 67;

33 микрорайон, дом №30.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.