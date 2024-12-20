Долгострой сносить не будут: аким Мангистау обещает решить проблемы дольщиков

На брифинге службы центральных коммуникаций при Президенте РК аким региона Нурдаулет Килыбай заявил, что принимаются все необходимые меры для решения проблем дольщиков, связанных с долгостроем.

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Аким региона признал, что в области существует немало проблем с долгостроями. Он отметил, что занимается этой проблемой не первый год, начиная еще с периода, когда занимал должность акима Актау.

Сегодня в регионе много проблемных домов, более 30 из них находятся на стадии судебного разбирательства и подлежат сносу. Для решения вопросов с долгостроями мы создали региональную комиссию, в которую вошли руководители областного акимата и представители правоохранительных органов, — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Аким заявил, что необходимо достроить все эти объекты, поскольку за каждым из них стоят жители нашего региона, проще говоря, дольщики.