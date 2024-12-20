Нурдаулет Килыбай: Гарантирую, что коттеджи на побережье Каспия не сбрасывают свои отходы в море

Аким региона Нурдаулет Килыбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК дал комментарий по поводу неприятного запаха в районе набережной.

фото из архива Lada.kz

Один из журналистов во время брифинга поднял вопрос о неприятном запахе в районе набережной города и высказал предположение, что запах может исходить от коттеджей вдоль моря, которые сбрасывают канализационные отходы.

На что Нурдаулет Килыбай заявил, что дает гарантию, что коттеджи на побережье Каспия не сбрасывают свои отходы в море.

Да, бывает, что запах накапливается, но здесь уже ничего не поделаешь. Силами коммунальных служб максимально убирают, но это все, что собирается из-под воды — водоросли и так далее, — сказал он.

Также аким региона подчеркнул, что побережье Каспия сегодня активно очищается в рамках программы «Таза Қазақстан».

К сожалению, культура наших гостей и местных жителей оставляет желать лучшего — после себя они оставляют мусор, и нам приходится убирать за ними. Да, это наша работа, но, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, — отметил он.

Кроме того, аким отметил, что предприниматели Актау приняли решение провести работы по благоустройству. В настоящее время в шести микрорайонах активно ведутся работы по уборке и благоустройству за счет предпринимателей.