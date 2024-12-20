Аким Мангистау не стал отрицать дефицит кадров в сфере медицины

Он отметил, что в этом году было выделено 170 грантов для обучения абитуриентов в медицинских вузах страны.

Это вопрос будущего, пока они проходят обучение и все этапы подготовки. В то же время, сегодня мы увеличили финансирование и поддержку для врачей, желающих работать в сельской местности. Кроме того, компания «Казмунайгаз» в Жанаозене планирует обеспечить врачей арендным жильем, которые готовы работать в этом городе, - сказал глава региона.