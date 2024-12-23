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23.12.2024, 18:12

Назван объем бюджета в Актау на 2025 год

Общество 0 2 215 Сергей Кораблев

На последней сессии Актауского городского маслихата в этом году принимались финансовые планы для обеспечения социально-экономического развития Актау и села Умирзак на 2025-2027 годы, а также озвучен объем бюджета по доходам и затратам на 2025 год.

Фото автора
Фото автора

На 2025 год общий объем бюджета по доходам и затратам составляет 45 млрд 397 млн 163 тыс тенге, в том числе:

  • местный бюджет 40 млрд 396 млн 446 тысяч тенге;
  • нецелевые текущие трансферты на развитие из республиканского бюджета, Национального фонда, а также бюджетные кредиты из республиканского бюджета всего 5 млрд 717 тысяч тенге.

В центре внимания были эффективное использование бюджетных средств, модернизация инфраструктуры, обеспечение социальных потребностей населения, а также развитие предпринимательства и промышленности.

Кроме того, была утверждена Программа управления коммунальными отходами Актау на 2024-2028 годы. В рамках программы планируется обеспечить 100%-е покрытие услугами по сбору и транспортировке отходов, внедрить систему раздельного сбора отходов, увеличить объемы переработки и модернизировать полигоны для отходов. Эти меры направлены на улучшение экологической ситуации в городе и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
    
Также рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение от 27 декабря 2023 года по составу городских и участковых избирательных комиссий, с внесением необходимых поправок.

Был утвержден рабочий план городского маслихата на 2025 год, который охватывает важнейшие социальные, экономические и экологические проекты для города и его жителей. Этот документ определяет направления работы акимата и маслихата в будущем и обеспечит реализацию проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию города.

Депутаты городского маслихата Еркин Онгалбаев и Ислам Усенов были награждены министерскими нагрудными знаками за значительные достижения в сфере труда и развития общества.

Напомним, на что потратили бюджет Мангистауской области в 2024 году.

На прошлой неделе заместитель директора государственного коммунального предприятия (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов ушел с занимаемой должности.

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