Школьница едва не попала под колеса в Актау

Автоледи чуть не сбила девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина обратилась с просьбой ко всем родителям школьников, чтобы они объяснили детям правила дорожного движения.

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Инцидент произошел на дороге рядом со школой «Aqtau International School» в 18А микрорайоне. Как рассказала водитель, малолетняя школьница появилась неожиданно и начала перебегать дорогу. Автовладелица уверяет, что если бы скорость была немного больше, трагедии бы избежать не удалось. Она говорит, что рядом со школой есть «зебра», оборудованная специально для учащихся, но девочка решила сократить путь, перебежав проезжую часть в неположенном месте, и не убедившись в наличии машин на дороге.

Женщина попросила родителей объяснить своим детям основные правила дорожного движения.

Она рассказала, что неделю назад подобная ситуация произошла на автодороге между 11 и 12 микрорайонами, когда она могла сбить мальчика, пересекавшего проезжую часть также не по пешеходному переходу.