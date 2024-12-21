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21.12.2024, 10:51

Школьница едва не попала под колеса в Актау

Общество 0 1 972 Сергей Кораблев

Автоледи чуть не сбила девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина обратилась с просьбой ко всем родителям школьников, чтобы они объяснили детям правила дорожного движения.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Инцидент произошел на дороге рядом со школой «Aqtau International School» в 18А микрорайоне. Как рассказала водитель, малолетняя школьница появилась неожиданно и начала перебегать дорогу. Автовладелица уверяет, что если бы скорость была немного больше, трагедии бы избежать не удалось. Она говорит, что рядом со школой есть «зебра», оборудованная специально для учащихся, но девочка решила сократить путь, перебежав проезжую часть в неположенном месте, и не убедившись в наличии машин на дороге.

Женщина попросила родителей объяснить своим детям основные правила дорожного движения.

Она рассказала, что неделю назад подобная ситуация произошла на автодороге между 11 и 12 микрорайонами, когда она могла сбить мальчика, пересекавшего проезжую часть также не по пешеходному переходу.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Andrew110
Andrew110
На месте "автоледи"(что за термин такой? есть термин водитель), я бы задумался почему мне раз в неделю ребенок под колеса бросается. Может потому что со знаниями ПДД проблемы? Выезжая с парковки была чистая езда по встречке.
21.12.2024, 12:05
fox1167
fox1167
"Женщина попросила родителей объяснить своим детям основные правила дорожного движения."----какие родители--такие и дети! Всё идёт из семьи! Много раз видел как мать-курица прёт через дорогу и тащит за собой двоих-троих детей или отец-олень такой же
21.12.2024, 11:19
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