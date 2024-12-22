За танцы на дороге оформили водителей элитных автомобилей в Актау

Водители устроили танцы прямо на проезжей части. В результате их автомобили водворены на штрафстоянку, заявили в департаменте полиции Мангистауской области.
При мониторинге социальных сетей сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили видео, на котором водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами, нарушив тем самым ПДД.
По информации департамента полиции, на автовладельцев составлены соответствующие протоколы.
Все три автомобиля водворены на штрафную стоянку.
Полиция убедительно просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
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