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22.12.2024, 11:33

За танцы на дороге оформили водителей элитных автомобилей в Актау

Общество 0 4 860 Сергей Кораблев

Водители устроили танцы прямо на проезжей части. В результате их автомобили водворены на штрафстоянку, заявили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

При мониторинге социальных сетей сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили видео, на котором водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами, нарушив тем самым ПДД.

По информации департамента полиции, на автовладельцев составлены соответствующие протоколы.

Все три автомобиля водворены на штрафную стоянку.

Полиция убедительно просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

 

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