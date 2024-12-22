За танцы на дороге оформили водителей элитных автомобилей в Актау

Водители устроили танцы прямо на проезжей части. В результате их автомобили водворены на штрафстоянку, заявили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

При мониторинге социальных сетей сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили видео, на котором водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами, нарушив тем самым ПДД.

По информации департамента полиции, на автовладельцев составлены соответствующие протоколы.

Все три автомобиля водворены на штрафную стоянку.

Полиция убедительно просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения.