Спальные автобусы запустили из Актау в Узбекистан

В направлении Актау-Нукус запущены спальные автобусы. Пассажиры могут добираться в комфортных условиях с лежачими местами.

Фото предоставил перевозчик

Из Актау в Нукус ранее можно было добраться на обычном автобусе. Теперь же запущен новый автобус со спальными местами.

Как удалось узнать корреспонденту Lada.kz, перевозчиком является ООО «Нукус Нур Кадем».

Поездка стоит 16 тысяч тенге.

Время в пути составит примерно 17-18 часов.

Первая успешная поездка прошла в минувший вторник. Сегодня, 22 декабря, после полудня благополучно отправился второй рейс.

Телефон для справок: +7 (776) 485-83-83 и (93) 485-83-83.

Напомним, что из Мангистау в Нукус в конце лета запустили железнодорожное сообщение.