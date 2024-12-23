Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 23 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 23 декабря.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 23 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 26 микрорайоне.

С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в домах №№ 22, 21, 24, 14, 20, 19.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 4, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 6, 6А.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 23 декабря, техническую воду отключили в микрорайонах: в 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 34А, 35, Шыгыс-1, 2, 3 .

Также работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

2 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 34-37, 39, 40;

9 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 16, здание Народного банка, детский сад № 33;

7 микрорайон, отключена питьевая вода в доме № 18;

30 микрорайон, отключена питьевая вода в коттеджах.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды во 2, 32А микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 7 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дом №№ 28, 29.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.