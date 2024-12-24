Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 24 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 24 декабря.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 24 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 26 микрорайоне.

С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в т/ц «Достык» и в некоторых коммерческих объектах.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 26, 28, 29, 31 (А, Г, Д), 32, 35.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 24 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 27, 28;

7 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 21; питьевая вода отключена в домах №№ 1, 14–19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, детский сад № 22, 23, здание «Балбобек»;

9 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 16, здание Народного банка, детский сад № 33;

28 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 20, 21, 22, 23, 24, 26, школа № 20.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4, 25, 28 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 8 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дома №№ 28, 29;

8 микрорайон, детский сад «Дарын»;

12 микрорайон, детский сад «Топотушки».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.