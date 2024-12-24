Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 24 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 24 декабря.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 24 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 26 микрорайоне.
С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в т/ц «Достык» и в некоторых коммерческих объектах.
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 26, 28, 29, 31 (А, Г, Д), 32, 35.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 24 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4, 25, 28 микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 8 микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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