Где в Актау пройдут новогодние представления для детей?

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В этом году новогодние городские ёлки и представления для детей будут проходить в культурно-досуговый комплекс им. Абая, областном театре кукол и музыкально-драматургическом театре имени Н.Жантурина.

Новогодние представления начались с 20 декабря и продолжатся по 5 января. На выбор горожан представления проводятся на двух языках: русском и казахском.

Мангистауский театр кукол подготовил для маленьких жителей города новогоднее шоу «Новый год - праздник чудес». Детей ждет спектакль «Морозко» и представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. В программе также шоу раскраска аквагрим, игры и хороводы. Стоимость билета - 1500 тенге. Представления - на двух языках. Телефон для справок: 51-17-89.

Культурно-досуговый комплекс им. Абая приглашает детей на праздничное новогоднее представление «Приключения Королевы Змеи».

Ребят ждет увлекательное и захватывающее путешествие в неповторимый мир, полный чудес и приключений, где они встретятся с любимыми героями сказок и главными волшебниками Нового года - Дедом Морозом и Снегурочкой!

Перед началом представления гостей встречают веселые аниматоры, которые помогут ребенку познакомиться с обстановкой и найти новых друзей. На протяжении всей программы ребята вместе с героями, ведущими и аниматорами будут петь, танцевать, водить хороводы вокруг новогодней елки, играть в подвижные и интерактивные игры, участвовать в конкурсах и викторинах.

Время начала представления: 10:00; 12:00; 14:00; 16:00. Длительность программы: 1 час 20 минут. Стоимость билета: 2 500 тенге. Представления - на двух языках. Телефон для справок: 8 701 402 84 35, 8 747 529 31 75.

В музыкально-драматургическом театре имени Н.Жантурина пройдет новогодние представление под названием «Ғажайып әлемі» с 23 по 30 декабря. Детей ждет праздничная шоу-программа с участием сказочных персонажей. Стоимость билета - 2000 тенге. Время начала представления: 10:00; 12:00; 14:00; 16:00. Представления - на казахском языке. Телефон для справок: 60-10-04 и 8 701 990-01-18.