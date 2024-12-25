Торжество здравого смысла! В Мангистау ликвидируют посредника на рынке электроэнергии

С 1 января 2025 года ТОО «Маңғыстау Жарық» прекратит деятельность по электроснабжению потребителей. Обязанности энергоснабжающей организации возьмет на себя энергопередающая организация АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК). Что изменится для жителей Мангистауской области, рассказали генеральный директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Айдос Абенов и председатель правления АО «МРЭК» Касымхан Сыздыков.

Фото АО «МРЭК»

С 1 января 2025 года в Казахстане начнут действовать изменения в Законе «Об электроэнергетике», которые затронут потребителей электроэнергии по всей стране. Одним из ключевых нововведений станет ликвидация энергоснабжающих организаций (ЭСО), занимавшихся продажей электроэнергии конечным потребителям. Их функции будут выполнять энергопередающие организации.

Что изменится для жителей Мангистауской области?

В Мангистауской области обязанности энергоснабжающей организации с 2025 года возьмет на себя энергопередающая организация АО «МРЭК», которая получила соответствующую лицензию. Действующее ТОО «Маңғыстау Жарық», обслуживавшее потребителей ранее, прекратит деятельность по электроснабжению. Все услуги, связанные с энергоснабжением, будут предоставляться через одну организацию.

По словам председателя правления АО «МРЭК» Касымхана Сыздыкова, это нововедение упростит процесс взаимодействия и позволит быстрее решать любые вопросы.

В АО «МРЭК» объяснили, какие результаты принесут изменения.

Оптимизация затрат - устранение дублирующих функций между ЭСО и энергопередающими организациями сокращает операционные расходы. Освободившиеся ресурсы направляются на обновление инфраструктуры и повышение качества услуг.

Прозрачность и удобство - сокращение числа участников в цепочке энергоснабжения делает взаимодействие с потребителями более прозрачным. Теперь все вопросы решаются через одну организацию, что минимизирует бюрократию и упрощает процесс.

Централизация ответственности - все ключевые функции, включая техническое обслуживание и энергоснабжение, сосредоточены в одной компании. Это исключает перекладывание обязанностей и создает единое контактное лицо для потребителей, упрощая коммуникацию.

Касымхан Сыздыков подчеркнул, что для бытовых потребителей изменения будут минимальны.

Бытовые потребители продолжат получать электроэнергию на основании типового договора электроснабжения. Потребитель, как и ранее, сможет оплачивать потребленную электроэнергию через мобильные банковские приложения, выбрав в разделе «Платежи» услугу: ЕПД Маңғыстау (единый платежный документ) или АО «МРЭК». Центр обслуживания потребителей также останется в полном распоряжении жителей. Что касается небытовых потребителей, им потребуется обратиться в Центр обслуживания потребителей для перезаключения договоров.

Одними из приоритетов нашего предприятия являются публичность и прозрачность всей его деятельности. АО «МРЭК» строит отношения с потребителями в формате открытого диалога, всецело понимая свою задачу по бесперебойному и стабильному энергообеспечению региона. Наша компания не только берет на себя текущие задачи по обеспечению электроэнергией, но и ежегодно активно работает над развитием инфраструктуры региона. В рамках этой работы мы занимаемся модернизацией сетей, внедрением передовых технологий и улучшением надежности энергосистемы, - сказал Касымхан Сыздыков.

Также Касымхан Сыздыков отметил, что одним из ключевых приоритетов компании является сохранение рабочих мест. Сотрудники ТОО «Маңғыстау Жарық» будут интегрированы в штат МРЭКа.

Мы понимаем важность социальной стабильности в регионе. Сохранение рабочих мест — это не только поддержка сотрудников, но и вклад в устойчивое развитие общества, — заявил Касымхан Сыздыков.

Генеральный директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Айдос Абенов рассказал, что будет с задолженностью населения перед их компанией.

Для удобства потребителей и во избежание случаев ошибочных оплат, а также с учетом имеющейся кредиторской задолженности перед МРЭК, было принято совместное решение о передаче дебиторской задолженности потребителей в адрес МРЭК. Таким образом, оплату за электроэнергию по ранее накопившейся задолженности и текущим начислениям, указанным в квитанциях от "Маңғыстау Жарық", полученных в начале января, необходимо производить в адрес МРЭК в установленном порядке,- заявил Айдос Абенов.

Для удобства жителей Актау продолжит свою работу Центр обслуживания потребителей по прежнему адресу: 14-й микрорайон, дом 84, ЖК «President». Здесь можно получить консультации по всем интересующим вопросам. Также для удобства населения организована работа колл-центров. Обращаться можно по следующим номерам: 8 (7292) 32-00-14 и 8 (7292) 32-00-15.

Жители Жанаозена и районов смогут получить необходимую информацию по вопросам электроснабжения в территориальных центрах, расположенных в следующих населенных пунктах:

Жанаозен, мкр. Мунайлы, 1А, БЦ «Арманда».

Телефоны: 8 778 268 45 66, 8 777 779 40 50.

Мунайлинский район, село Мангыстау, 14 квартал, 24 зд., 2 этаж.

Телефоны: 8 777 778 78 79, 8 771 079 30 98.

Бейнеуский район, село Бейнеу, ул. Д. Тажиев, зд. 69, БЦ «Ағния».

Телефоны: 8 777 779 30 40, 8 771 079 30 97.

Мангистауский район, село Шетпе, ул. Орталык, Исатай Толенбайулы, «Шеркала», 2 этаж.

Телефоны: 8 775 589 41 49, 8 777 779 59 69.

Тупкараганский район, село Форт-Шевченко, ул. Кызылбаев, зд. 26а, БЦ «Барыс Голд», оф. 2/7.

Телефоны: 8 777 779 29 59, 8 701 593 02 57.

Тупкараганский район, село Акшукур, БЦ «Орталык», 2 этаж.

Телефоны: 8 777 778 25 25, 8 702 287 76 44.

Каракиянский район, село Курык, ул. Сатбаев, зд. 209, 2 этаж, 134 каб.

Телефоны: 8 777 778 38 38, 8 705 366 8030

Каракиянский район, село Жетыбай, мкр. Ұлытас, 11/11.

Телефоны: 8 777 778 38 38, 8 701 694 85 87

В АО «МРЭК» отметили, что специалисты готовы ответить на все вопросы горожан и помочь в решении любых ситуаций, связанных с электроснабжением.