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25.12.2024, 09:54

Осужденных на условный срок отправили за решетку в Мангистау

Общество 0 1 554 Алия Шарипова

Двум жителям Мангистауской области ужесточили наказания за неоднократные нарушения требований законодательства. Об этом сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) региона.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Двое осужденных, состоящих на учете в службе пробации Актау, были направлены в учреждение уголовно-исполнительной системы за неоднократные нарушения обязательств, возложенных судом.

Осужденный Э. был приговорен к двум годам ограничения свободы за совершение кражи. Однако во время отбывания наказания он постоянно нарушал требования, установленные судом, несмотря на предупреждения инспекторов пробации. Также Н., осужденный по статье 346 УК РК, совершил административное правонарушение и неоднократно отсутствовал дома во время проверок. Служба пробации направила в суд представления об отбывании оставшейся части наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы, которые были удовлетворены, - сообщили в ДУИС.

Как пояснили в ведомстве, решения были приняты для обеспечения исправления и ресоциализации осужденных. Кроме того, служба пробации продолжает строго контролировать выполнение требований отбывания наказания.

Ранее в Актау осужденному из-за нарушений заменили условный срок на реальный. Подробнее по ссылке.

Для справки

Статья 346 – Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица.

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