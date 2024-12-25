Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 25 декабря

В государственных коммунальных предприятиях «АУЭС» и «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в Актау на сегодня, 25 декабря.
По данным ГКП «АУЭС», планово-предупредительные работы сегодня пройдут в 26 микрорайоне.
С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в жилых домах №№1, 7, 8, 42, 43, 45, 46.
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в жилых домах №№27, 36, 39, 40, 41.
По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», работы, связанные с водоснабжением, будут проводиться по следующим адресам:
Также в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили о том, где пройдет временное плановое ограничение по отоплению:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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