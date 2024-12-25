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25.12.2024, 10:10

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 25 декабря

Общество 0 1 390 Алия Шарипова

В государственных коммунальных предприятиях «АУЭС» и «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в Актау на сегодня, 25 декабря.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

По данным ГКП «АУЭС», планово-предупредительные работы сегодня пройдут в 26 микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в жилых домах №№1, 7, 8, 42, 43, 45, 46.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в жилых домах №№27, 36, 39, 40, 41.

Водоснабжение

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», работы, связанные с водоснабжением, будут проводиться по следующим адресам:

  • 12 микрорайон, без технической воды временно будут дома №№ 23,24, 24А;
  • 32А микрорайон, питьевую воду отключат в домах №№ 22, 23, 24 и 25;
  • 27 микрорайон, под ограничением по технической воде дома №№ 47, 49, 51, 52, 53;
  • 4 микрорайон, технической воды не будет в домах №№ 6, 7, 9.

Отопление

Также в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили о том, где пройдет временное плановое ограничение по отоплению:

  • 7 микрорайон, дом №26;
  • 5 микрорайон, дом №41.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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