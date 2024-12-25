Чудо придёт! Новогодние елки начали устанавливать в Актау

В областном центре проводятся работы по новогоднему декорированию. Так, на набережной 15 микрорайона установлена праздничная елка. Жители Актау делятся событием в социальных сетях.
На набережной 15 микрорайона установили праздничную елку и малую архитектурную форму «2025», знаменующую скорое начало нового года.
Жители Актау поделились событием в Instagram.
К слову, на площади Ынтымак в 11 микрорайоне традиционно на растениях развесили гирлянды.
Напомним, как ранее сообщали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, местами установки новогодних елок определены набережная 15 микрорайона у амфитеатра и площадь музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.
Стоит отметить, отдел провел конкурс на приобретение двух 20-метровых елей и декора. На эти цели в бюджете предусмотрели 98 403 854,00 тенге. В сумму входит доставка и установка атрибутов праздника.
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