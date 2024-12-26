Спасатели Мангистауской области получили новую технику

Сегодня, 25 декабря, спасатели получили пять новых автомобилей Skoda Kodiaq и один внедорожник «Трэкол». По информации министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, такое обновление техники позволит значительно повысить оперативность и эффективность работы спасательных служб региона, особенно в условиях труднодоступных и удаленных территорий.

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Как сообщает министерство, благодаря полученной технике спасатели смогут оперативно и с максимальной комфортностью реагировать на чрезвычайные ситуации, включая те, которые происходят в самых удаленных уголках области. Эти машины оснащены всем необходимым для быстрого реагирования в случае ЧС.

Обеспечение новой техники – это не только улучшение инфраструктуры, но и забота о людях, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради безопасности граждан. Руководство МЧС Казахстана продолжает работать над улучшением условий работы и жизни спасателей, обеспечивая их современными и надежными средствами для выполнения сложных и ответственных задач, - сообщили в ведомстве.

Ранее новые служебные автомобили получили полицейские.