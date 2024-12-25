Самолет рухнул под Актау: Azerbaijan Airlines организовала горячую линию

Авиакомпания Azerbaijan Airlines, самолет которой потерпел крушение рядом с Актау, предоставил номера телефонов, по которым могут обратиться члены семей пострадавших.

Фото: Lada.kz

Данные перевозчик опубликовал на своем официальном Telegram-канале.

Для членов семей пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета, организована горячая линия для получения необходимой информации. Обратиться можно по следующим номерам: (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203, - сказано в сообщении.

Напомним, в Командном центре и в Актау также функционируют телефоны горячих линий.

Кроме того, Мангистауский областной центр крови объявил сбор крови для пострадавших в происшествии. Подробнее по ссылке.