Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 26 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 26 декабря.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 26 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 30 микрорайоне.
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 71/1, 166, 167, 168, 169, 181 и коттеджах.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 26 декабря, в связи с порывом на трубопроводе питьевого водоснабжения в 24 микрорайоне аварийно отключили питьевую воду в 9, 10, 11, 11А, 12, 13 микрорайонах, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон - дома №№ 40, 41 и жилые комплексы, 17 микрорайон - жилые комплексы «Жан болат» и «Дукат», 24 микрорайон - здания госучреждений и частные объекты, а также коттеджи №№ 14, 16, 18.
Также работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 33, 34 микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 1, 3, 22, 30 микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
Комментарии0 комментарий(ев)