Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 26 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 26 декабря.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 26 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 30 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 71/1, 166, 167, 168, 169, 181 и коттеджах.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 26 декабря, в связи с порывом на трубопроводе питьевого водоснабжения в 24 микрорайоне аварийно отключили питьевую воду в 9, 10, 11, 11А, 12, 13 микрорайонах, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон - дома №№ 40, 41 и жилые комплексы, 17 микрорайон - жилые комплексы «Жан болат» и «Дукат», 24 микрорайон - здания госучреждений и частные объекты, а также коттеджи №№ 14, 16, 18.

Также работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

3 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 7, 8, 9, 10, 12, 15–18;

13 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 1А, 1Б, 2, 6;

14 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42;, школа №15, Дом малютки, областной акимат,

27 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 47, 49, 51, 52, 53, школа № 16;

30 микрорайон, отключена техническая вода в коттеджах №№ 160–165;

33 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 19, 20, 21, 22.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 33, 34 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 1, 3, 22, 30 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

26 микрорайон, дом № 14;

27 микрорайон, дом № 48.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.