Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 27 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 27 декабря.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 27 декабря, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 27 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

3 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 114, 115, 138, 139;

9 микрорайон, питьевая вода в доме № 22;

13 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 1А, 1Б, 2, 6;

14 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18;

17 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 21, 21/1, 41;

27 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 47, 49, 51, 52, 53 школа №16;

30 микрорайон, отключена техническая вода в коттеджах №№ 160–165;

Шыгыс-3 микрорайон, отключена техническая вода в коттеджах №№ 125 – 145, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 33, 14 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 6 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

31Б микрорайон, дома №№ 5, 6, 7.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.