Опознаны тела 9 погибших при крушении самолета в Актау

Опознаны 9 человек из 38 погибших в результате авиакатастрофы. Проводятся экспертизы по образцам ДНК. Об этом на брифинге о работе правительственной комиссии сообщил Абылайбек Ордабаев, мангистауский транспортный прокурор.

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Абылайбек Ордабаев рассказал, что из 38 погибших в результате авиакатастрофы опознаны 9 тел.

Из них три гражданина Казахстана, два гражданина России и четыре гражданина Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается. Назначены экспертизы по образцам ДНК, - сказал Абылайбек Ордабаев.

В настоящее время в больнице находятся шесть пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Об их состоянии рассказали врачи областной многопрофильной больницы.

Когда приступят к расшифровке «черных ящиков»: детали брифинга о расследовании катастрофы в Актау.