Когда приступят к расшифровке «черных ящиков»: детали брифинга о расследовании катастрофы в Актау

Второй брифинг для журналистов, посвященный вопросам авиакатастрофы, прошел в акимате Мангистауской области. Вице-министр Республики Казахстан Канат Бозумбаев попросил присутствующих набраться терпения и дождаться результатов всех экспертиз и итогов расследования, сообщает lada.kz.

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Журналистов на брифинге очень интересовал вопрос о наличии или отсутствии следов поражения самолета осколками ракет. Однозначного ответа на это компетентные лица дать не смогли, ссылаясь на то, что расследование еще далеко не закончено.

«Касаемо ваших вопросов. Впереди еще ряд экспертиз. Давайте наберемся терпения. На все вопросы, ответы на которые у нас уже есть, мы открыты и готовы отвечать», - сказал Канат Бозумбаев

В настоящее время опознать удалось 9 тел. Всего погибших 38.

Почему не вскрывают «черные ящики»?

На вопрос о том, почему «черные ящики» до сих пор не вскрыты, ответил вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев.

«Есть стандарты международной гражданской авиации. В первуу очередь создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. На сегодняшний день незамедлительно она была создана. Данная комиссия уже, соответственно, принимает решения по «черным ящикам», исходя из совокупности всех обстоятельств. В настоящее время идет этот процесс. Начинается полевой этап работы, собираются фрагменты, определенные детали, выстраивается картина. На сегодняшний день комиссия сформирована, приглашены эксперты. Они приедут завтра. Обязательно это страна-производитель, в данном случае Бразилия, потому что лучше них никто не знает, каким образом устроен этот самолет. Представители Embraer прибудут завтра и будут принимать участие в работе. Соответственно, когда все эти люди соберутся, эксперты и они примут решение, каким образом и как расшифровывать эти самописцы ("черные ящики"). Этих правил придерживаются все страны», - заключил он.

Также на брифинге сообщили, что в Казахстане самолеты марки Embraer-190 не используются. Однако это связано исключительно с коммерческим решением авиакомпаний и никак не относится к качеству воздушных суден.

«На сегодняшний день воздушные судна Embraer-190 не эксплуатируются в парке авиакомпаний Казахстана, выполняющих регулярные пассажирские перевозки. Ранее данный вид воздушного судна эксплуатировался в авиакомпании Air Astana, сейчас он выведен из эксплуатации, потому что компания приняла решения эксплуатировать воздушные судна преимущественно Airbus A320. Это было коммерческое решение, вытекающее из вместимости воздушных судов. Embraer-190 - региональное воздушное судно вместимостью около 100 кресел, а Airbus - 150. К примеру, авиакомпания Scat эксплуатирует воздушные суда Boeing 707, вместимость 150 -180 мест. Это тоже коммерческое решение» - объяснил Талгат Ластаев.

Эвакуация пострадавших - не опасен ли перелет?

Сегодня, 26 декабря, спецбортом санавиации все пострадавшие в авиакатастрофе граждане Российской Федерации были эвакуированы в Москву. Известно, что 4 из 9 человек находились в реанимации. Журналистов интересовал вопрос, все ли пациенты были готовы к длительному перелету.

«Состояние всех пациентов перед полетом казахстанскими врачами и медиками из Российской Федерации было оценено и решено, что все они могут перенести полет, поэтому мы разрешили. Аналогично с гражданами Азербайджана - борт мы отправили вечером», - рассказал вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Маратов.

Однако с вылетом все же произошли задержки. Так, по словам вице-министра РК Каната Бозумбаева, забрать пассажиров удалось не сразу после разрешения врачей. Все они являются свидетелями происшествия и поэтому с ними в присутствии врачей и психологов был проведен опрос по трагическим событиям.

Сколько родственников обратилось за помощью

Напомним, вчера аким Мангистауской области в прямом эфире назвал номер мобильного телефона, по которому родственники погибших и пострадавших могут обращаться за помощью с размещением, трансфером и питанием. Всего поступило 312 обращений, рассказал сегодня на брифинге, 26 декабря, Нурдаулет Килыбай.

«Под утро прилетели 4 человека из Азербайджана. Как и было обещано, всех разместили, все организовали. Сейчас ожидаем еще двоих родственников из Азейрбаджана и одного из России, двоих из Кыргызстана. Возможно, про некоторых мы даже не знаем. Не все нас предупреждают», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Также на брифинге рассказали о состоянии потерпевших. Были озвучены данные из разговоров с диспетчерами. Мангистауский транспортный прокурор рассказал, насколько возможно вмешательство других государств в расследование авиакатастрофы. Была названа сумма финансовой помощи для семей погибших казахстанцев.