Два автомобиля частично провалились под землю в Актау

Два автомобиля частично провалились в образовавшуюся яму на парковке в 12 микрорайоне.

Кадр видео

Сегодня, 27 декабря, в социальных сетях появилось видео с частично провалившимися автомобилями под землю.

Сообщается, что инцидент произошел в 12 микрорайоне, на территории парковки возле школы №12.

Вот так у нас меняют трубы и латают дороги после, - говорится в описании к видео.

Корреспондент редакции Lada.kz обратился за разъяснениями в городской акимат, однако там направили запрос в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В пресс-службе коммунального предприятия сообщили, что комментарий будет предоставлен позднее.