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28.12.2024, 11:01

Дорогу раньше срока открыли в пригороде Актау

Общество 0 1 631 Сергей Кораблев

Реконструкция моста областного центра завершена, сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.

Фото акимата Мунайлинского района
Фото акимата Мунайлинского района

Ремонт моста был запланирован на полтора месяца. Закончить работы планировалось 30 декабря. 

Как стало известно сегодня, 28 декабря, движение для транспорта открыто. 

Из-за ремонта моста на трассе Актау – село Мангистау в этом районе на полтора месяца запретят движение транспорта. В Мунайлинском районном акимате предоставили схему альтернативного проезда.

В ноябре сообщалось, что в связи с реконструкцией моста на автомобильной дороге Актау – село Мангистау, проезжая часть будет перекрыта с 14 ноября по 30 декабря 2024 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Дорогу от пятого отремонтировали тоже. Когда принимали, какой орган использовали? Явно не органы зрения. Для кого и для чего сделаны эти ямы посреди полос?
28.12.2024, 07:12
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