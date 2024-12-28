Дорогу раньше срока открыли в пригороде Актау

Фото акимата Мунайлинского района

Ремонт моста был запланирован на полтора месяца. Закончить работы планировалось 30 декабря.

Как стало известно сегодня, 28 декабря, движение для транспорта открыто.

Из-за ремонта моста на трассе Актау – село Мангистау в этом районе на полтора месяца запретят движение транспорта. В Мунайлинском районном акимате предоставили схему альтернативного проезда.

В ноябре сообщалось, что в связи с реконструкцией моста на автомобильной дороге Актау – село Мангистау, проезжая часть будет перекрыта с 14 ноября по 30 декабря 2024 года.