Дорогу раньше срока открыли в пригороде Актау

Реконструкция моста областного центра завершена, сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.
Ремонт моста был запланирован на полтора месяца. Закончить работы планировалось 30 декабря.
Как стало известно сегодня, 28 декабря, движение для транспорта открыто.
Из-за ремонта моста на трассе Актау – село Мангистау в этом районе на полтора месяца запретят движение транспорта. В Мунайлинском районном акимате предоставили схему альтернативного проезда.
В ноябре сообщалось, что в связи с реконструкцией моста на автомобильной дороге Актау – село Мангистау, проезжая часть будет перекрыта с 14 ноября по 30 декабря 2024 года.
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