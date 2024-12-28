На каком этапе строительства находится опреснительный завод «Кендерли»?

Фото предоставили в «КазМунайГаз»

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов посетил строительную площадку опреснительного завода «Кендерли» в местности Токмак.

Он ознакомился с ходом строительства основного производственного здания – цеха опреснения, зданий административно-бытовой зоны, головной насосной станции и других вспомогательных сооружений.

Реализация проекта станет важным шагом на пути к улучшению водоснабжения региона. Этот завод будет играть ключевую роль в обеспечении жителей Жанаозена качественной питьевой водой, а также будет способствовать устойчивому развитию промышленности региона, - отметил Асхат Хасенов.

Он также поручил обеспечить полное завершение работ и ввод в эксплуатацию опреснительного завода до конца мая 2025 года.

В строительных работах задействованы 654 человека и более 200 единиц строительной техники и механизмов (в том числе автодорожной и морской дноуглубительной техники). Работы по прокладке магистрального водопровода протяженностью в 201 километр (2 нитки) для подачи опресненной воды в Жанаозен и линии электропередач протяженностью более 80 километров завершены.

При эксплуатации завода будет создано до 116 постоянных рабочих мест.

Напомним, о строительстве нового завода мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки стало известно в октябре этого года.