«Побросали машины и побежали на помощь»: неравнодушных жителей Мангистау попросил разыскать заместитель премьер-министра

В разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz заместитель премьер-министра и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев заявил, что обычных жителей нашей области, которые помогли пострадавшим в авиакатастрофе, представят к государственным наградам.

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По словам вице-премьера, необходимо отметить героизм простых казахстанцев.

Мы не должны забывать простых людей Мангистауской области. Простые энергетики, простые электромонтеры предприятия «МРЭК» одними из первых помогли многим людям, которые остались в живых. Еще стоит отметить ребят из нефтесервисной компании, которая расположена вблизи с местом крушения. Кроме того, там рядом проходит автотрасса. Люди побросали машины и побежали помогать, - рассказал он.

Вице-премьер отметил, что эти люди должны быть удостоены государственных наград. Он попросил акима области Нурдаулета Килыбая разыскать этих людей и составил списки.