С газом «проказа»: власти назвали ситуацию стабильной

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Чиновники напомнили, что наш регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного газа по стране. В настоящее время ситуация с обеспечением голубым топливом по области, заверили в акимате, стабильная.

Согласно ежемесячной квоте в Мангистаускую область в декабре поставлено 18,5 тысяч тонн газа (из них 16,8 тысяч тонн поступает с ТОО «КазГПЗ» и еще 2,7 тысячи тонн – с Атырауского нефтеперерабатывающего завода). По состоянию на конец декабря 2024 года наблюдаются небольшие очереди на АГЗС Актау (в основном расположенных внутри города, куда водители едут из-за близкого расстояния), - сообщили в областном акимате.

Акимат области держит ситуацию под контролем, и как заверили власти, проводится постоянный мониторинг состояния сжиженного нефтяного газа в регионе.

Напомним, накануне корреспондент Lada.kz, проехавшись по 10 заправкам, установил, что из них работали только три. Но и опять же на открытых заправках были большие очереди.