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29.12.2024, 12:22

С газом «проказа»: власти назвали ситуацию стабильной

Общество 0 1 784 Сергей Кораблев

Касательно ситуации со сжиженным нефтяным газом высказались в Мангистауском областном акимате.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

Чиновники напомнили, что наш регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного газа по стране. В настоящее время ситуация с обеспечением голубым топливом по области, заверили в акимате, стабильная. 

Согласно ежемесячной квоте в Мангистаускую область в декабре поставлено 18,5 тысяч тонн газа (из них 16,8 тысяч тонн поступает с ТОО «КазГПЗ» и еще 2,7 тысячи тонн – с Атырауского нефтеперерабатывающего завода). По состоянию на конец декабря 2024 года наблюдаются небольшие очереди на АГЗС Актау (в основном расположенных внутри города, куда водители едут из-за близкого расстояния), - сообщили в областном акимате.

Акимат области держит ситуацию под контролем, и как заверили власти, проводится постоянный мониторинг состояния сжиженного нефтяного газа в регионе.

Напомним, накануне корреспондент Lada.kz, проехавшись по 10 заправкам, установил, что из них работали только три. Но и опять же на открытых заправках были большие очереди.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
alixah
alixah
Когда решится проблема ?
29.12.2024, 14:46
Businessman
Businessman
Ситуация стабильно ужасная. Акимат показывает свою полную некомпетентность и беспомощность. Аким области же указал причину нехватки газа - большой транзит транспорта. Занавес!!!
29.12.2024, 12:48
fotooleg
fotooleg
Ситуация стабильная. Очереди за газом не уменьшаются. Газа не хватает. Но ведь стабильно же не хватает!!!!! Стыд и позор таким чиновникам. Они даже отмазки правдоподобной не утруждают себя придумать. То приезжие были виноваты. То в регионе большинство на газе ездят. А статистику посмотреть не судьба? Динамику потребления газа отследить не получается? Элементарные же вещи. Не удивлюсь если чиновники дважды два не знают. Причина может быть в оторванности от жизни народа.
29.12.2024, 11:09
fox1167
fox1167
Когда уже на местных царьков из акимата обратят внимание из Астаны?
29.12.2024, 10:04
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